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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:46

  ihorsic написав:Альянс поки що не освоїв але планую. Розкажіть нюанси. Страховку можна в сад? Всім дякую....

ТРЕБА В САД...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52

  DmitryZP написав:до психолога мабуть потрібно звернутися :) оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?

Гарна спроба в сарказм, проте Ви ж не знаєте об'єму мого порфелю, тому і втрати можуть бути не смертельними, звичайно, але досить вагомими, щоб постаратися їх уникнути.

Для себе дійшов тільки одного висновку: мати із собою готівку, тоді вдасться уникнути комісії при докупівлі карткою іншого банку або носіння всіх карток кожного відповідного банку і їх поповнення.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:59

  DmitryZP написав:
  Nick_D написав:Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.


до психолога мабуть потрібно звернутися :) оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?

мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38 потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)

То Ви ще в Ідеї не були. :wink:
nord
 
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