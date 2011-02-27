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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лют, 2023 23:46
ihorsic написав:
Альянс поки що не освоїв але планую. Розкажіть нюанси. Страховку можна в сад
? Всім дякую....
ТРЕБА В САД...
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52
DmitryZP написав:
до психолога мабуть потрібно звернутися
оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?
Гарна спроба в сарказм, проте Ви ж не знаєте об'єму мого порфелю, тому і втрати можуть бути не смертельними, звичайно, але досить вагомими, щоб постаратися їх уникнути.
Для себе дійшов тільки одного висновку: мати із собою готівку, тоді вдасться уникнути комісії при докупівлі карткою іншого банку або носіння всіх карток кожного відповідного банку і їх поповнення.
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Nick_D
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:59
DmitryZP написав: Nick_D написав:
Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.
до психолога мабуть потрібно звернутися
оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?
мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38
потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)
То Ви ще в Ідеї не були.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 00:39
Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:26
flyman Це справа сугубо добровільна!
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:42
REA 1109 написав:emeta
Подскажите нормальные для СЭПа
senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)[/quote]
оваль безліміт
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:57
Долар по 4 грн написав:flyman
Це справа сугубо добровільна!
"колгосп діло добровільне", мені не вдалося відбитися, застрахувався на рік, переконали, та й чого паритися, все одно ліпші умови чим ще 40+ банків клубу
та й кожного місяця не будуть тепер чіплятися, а це - час і нерви
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flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:08
flyman
А може ще і стане в пригоді!
200 грн не та сума аби за неї вбиватися, а справа випадку, а якщо?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:21
Долар по 4 грн написав:flyman
А може ще і стане в пригоді!
200 грн не та сума аби за неї вбиватися, а справа випадку, а якщо?
Скоріше всього якась ліва страхова хвірма. Що спише на форс-мажорні обставини, війна. І фіг що отримаєш. Не надійтесь.
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alex lem
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