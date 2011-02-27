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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:46

  ihorsic написав:Альянс поки що не освоїв але планую. Розкажіть нюанси. Страховку можна в сад? Всім дякую....

ТРЕБА В САД...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52

  DmitryZP написав:до психолога мабуть потрібно звернутися :) оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?

Гарна спроба в сарказм, проте Ви ж не знаєте об'єму мого порфелю, тому і втрати можуть бути не смертельними, звичайно, але досить вагомими, щоб постаратися їх уникнути.

Для себе дійшов тільки одного висновку: мати із собою готівку, тоді вдасться уникнути комісії при докупівлі карткою іншого банку або носіння всіх карток кожного відповідного банку і їх поповнення.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:59

  DmitryZP написав:
  Nick_D написав:Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.


до психолога мабуть потрібно звернутися :) оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?

мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38 потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)

То Ви ще в Ідеї не були. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:26

flyman Це справа сугубо добровільна!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:42

  REA 1109 написав:emeta
Подскажите нормальные для СЭПа

senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)[/quote]
оваль безліміт
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:57

  Долар по 4 грн написав:flyman Це справа сугубо добровільна!

"колгосп діло добровільне", мені не вдалося відбитися, застрахувався на рік, переконали, та й чого паритися, все одно ліпші умови чим ще 40+ банків клубу
та й кожного місяця не будуть тепер чіплятися, а це - час і нерви
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:08

flyman А може ще і стане в пригоді! 8) 200 грн не та сума аби за неї вбиватися, а справа випадку, а якщо? :D
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:21

  Долар по 4 грн написав:flyman А може ще і стане в пригоді! 8) 200 грн не та сума аби за неї вбиватися, а справа випадку, а якщо? :D

Скоріше всього якась ліва страхова хвірма. Що спише на форс-мажорні обставини, війна. І фіг що отримаєш. Не надійтесь.
alex lem
 
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alex lem :roll: І це каже учасник Каруселі? :mrgreen: ! :wink:
Долар по 4 грн
 
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