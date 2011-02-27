|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 00:39
Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 09:42
REA 1109 написав:emeta
Подскажите нормальные для СЭПа
senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)[/quote]
оваль безліміт
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 10:08
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:08
Много раз открывался в Альянсе.
Впервые слышу про какие-то страхивки.
Имхо - местная самодеятельность
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6775
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:25
DmitryZP написав:
мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38 потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав
)
це зрада учасників клубу.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:34
Economist написав:
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку. Але номерки таки різні
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3596
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:47
У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2616
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:51
alex lem написав:
У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.
Они вроде хотят предзаказ, или что означает "назад нет"?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:59
vano80 Я проходив мимо відділення і касир записала в блокнот на день видачі на всю суму. А вже тоді сказала що не зможе видать. Доларів повно було.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2616
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:06
vano80 написав: alex lem написав:
У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.
Они вроде хотят предзаказ, или что означает "назад нет"?
купити 2734 за день пропускає, а видати - ні.
В нормальних банках 2730 зняти дозволяє.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|54519
|
|
|5
|25788
|
|
|3
|6619
|
|