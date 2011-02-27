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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 599600601602>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:42

  REA 1109 написав:emeta
Подскажите нормальные для СЭПа

senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)[/quote]
оваль безліміт
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:08

Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:08

Много раз открывался в Альянсе.
Впервые слышу про какие-то страхивки.
Имхо - местная самодеятельность
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:25

  DmitryZP написав:мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38 потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)

це зрада учасників клубу.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:34

  Economist написав:Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?

та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку. Але номерки таки різні
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:47

У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:51

  alex lem написав:У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.


Они вроде хотят предзаказ, или что означает "назад нет"?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:59

vano80 Я проходив мимо відділення і касир записала в блокнот на день видачі на всю суму. А вже тоді сказала що не зможе видать. Доларів повно було.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:06

  vano80 написав:
  alex lem написав:У райфі клЮбний депо 2734 забрав за два дня. 2600 і на другий день хвостик. Купить на депо пропускає, а віддати вже ні.


Они вроде хотят предзаказ, или что означает "назад нет"?

купити 2734 за день пропускає, а видати - ні.
В нормальних банках 2730 зняти дозволяє.
ScaryBee
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