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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21
Amethyst написав: Economist написав:
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.
у мене так собі, в основному старі.
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ScaryBee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:29
ScaryBee написав: Amethyst написав: Economist написав:
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.
у мене так собі, в основному старі.
каждый раз были проблемы с качеством купюр
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