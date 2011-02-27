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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21
Amethyst написав: Economist написав:
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.
у мене так собі, в основному старі.
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ScaryBee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:29
ScaryBee написав: Amethyst написав: Economist написав:
Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?
та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.
у мене так собі, в основному старі.
каждый раз были проблемы с качеством купюр
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:58
Maxwe11 написав:
Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01
також зменшено пайку з 2680 до 2650, та піднявся курс
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06
Да, забирал в Айбокс банке, в отделении на Златоуставской 47/49 в Киеве (сейчас это дежурное отделение, работает даже тогда, когда нет света). Все быстро и четко. Нужно было 2 тисячи, сотрудницы работают быстро. Все прошло норм.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:09
Альянс. Дніпро. Велика черга бажаючих. І я серед них!
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ihorsic
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:13
deneg net написав:
Господа карусельщики!
Если кто надумал поработать с Прокредитом, то нужно поспешить.
С 21.02.2023 комиссия будет 1,25% мин 100 грн
Також отримав лист щастя від Прокредит про збільшення комісії до 1,25% з 21.02.2023 шкода звичайно банк опуститься в рейтингу нижче середини з курсом в 37,4883 (але це при тому що інші банки не переглянуть умови, а тенденція якась нездорова)
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SergIN
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43
Хто підкаже що там в РАДАбанку для карусельщиків змінилось???
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ihorsic
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