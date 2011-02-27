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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21

  Amethyst написав:
  Economist написав:Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?

та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.

у мене так собі, в основному старі.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:29

  ScaryBee написав:
  Amethyst написав:
  Economist написав:Друзья, кто-то уже забирал зелень в Айбокс-банке? Отдали без проблем? Банк достоин доверия?

та постійно, причому таке враження, що вони самі їх і штампують -- як тільки з під станку.

у мене так собі, в основному старі.

каждый раз были проблемы с качеством купюр
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:58

  Maxwe11 написав:Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01

також зменшено пайку з 2680 до 2650, та піднявся курс
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06

Да, забирал в Айбокс банке, в отделении на Златоуставской 47/49 в Киеве (сейчас это дежурное отделение, работает даже тогда, когда нет света). Все быстро и четко. Нужно было 2 тисячи, сотрудницы работают быстро. Все прошло норм.
Станіслав Опенько
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс. Дніпро. Велика черга бажаючих. І я серед них!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:13

  deneg net написав:Господа карусельщики!
Если кто надумал поработать с Прокредитом, то нужно поспешить.
С 21.02.2023 комиссия будет 1,25% мин 100 грн

Також отримав лист щастя від Прокредит про збільшення комісії до 1,25% з 21.02.2023 шкода звичайно банк опуститься в рейтингу нижче середини з курсом в 37,4883 (але це при тому що інші банки не переглянуть умови, а тенденція якась нездорова)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто підкаже що там в РАДАбанку для карусельщиків змінилось???
ihorsic
 
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