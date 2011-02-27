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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:15
Maxwe11 написав: sergey_sryvkin написав: Maxwe11 написав:
Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01
також зменшено пайку з 2680 до 2650, та піднявся курс
Пайка зменшилася через курс, 2666
сатаністкі числа
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:16
ihorsic написав:
Хто підкаже що там в РАДАбанку для карусельщиків змінилось???
а что должно смениться?
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