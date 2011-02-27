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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:15
Maxwe11 написав: sergey_sryvkin написав: Maxwe11 написав:
Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01
також зменшено пайку з 2680 до 2650, та піднявся курс
Пайка зменшилася через курс, 2666
сатаністкі числа
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:16
ihorsic написав:
Хто підкаже що там в РАДАбанку для карусельщиків змінилось???
а что должно смениться?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:23
А ось мені така СМС прийшла.
Shanovniy Kliente! Umovy obsluhovuvannya Vashoyi kartky *5545 zmineni. Pytannya za telefonom 0800500999.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:56
Golf_streem написав:
Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.
Адресу відділення в студію.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:54
Звіт про сьогоднішній візит в Альянс м. Дніпро. Черга була мрак.... Просидів.... Депозит не відкрили записали на наступну середу. Озвучили відкриття гривневого рахунку 50 грн. валютний вже відкритий... Ось такі нюанси
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:14
ihorsic написав:
Звіт про сьогоднішній візит в Альянс м. Дніпро. Черга була мрак.... Просидів.... Депозит не відкрили записали на наступну середу. Озвучили відкриття гривневого рахунку 50 грн. валютний вже відкритий... Ось такі нюанси
В Киеве без очередей, но люди потихоньку втягиваются в пирамиду.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:23
Ось тепер і думаю. Якщо відкрити проблема то як забирати?????
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