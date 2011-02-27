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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:15

  Maxwe11 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Maxwe11 написав:Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01

також зменшено пайку з 2680 до 2650, та піднявся курс

Пайка зменшилася через курс, 2666

сатаністкі числа
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:16

  ihorsic написав:Хто підкаже що там в РАДАбанку для карусельщиків змінилось???


а что должно смениться?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А ось мені така СМС прийшла.
Shanovniy Kliente! Umovy obsluhovuvannya Vashoyi kartky *5545 zmineni. Pytannya za telefonom 0800500999.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:56

  Golf_streem написав:Сьогодні зареєструвався в Альянсі. Безкоштовно відкрили гривневий і доларовий поточні рахунки. Вніс в касу гривню, відкрив у відділенні $ депозит. Страховок не напарювали. Дали на підпис заяву на отримання "пряника" за відкриття депозиту.

Адресу відділення в студію.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Звіт про сьогоднішній візит в Альянс м. Дніпро. Черга була мрак.... Просидів.... Депозит не відкрили записали на наступну середу. Озвучили відкриття гривневого рахунку 50 грн. валютний вже відкритий... Ось такі нюанси
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:14

  ihorsic написав:Звіт про сьогоднішній візит в Альянс м. Дніпро. Черга була мрак.... Просидів.... Депозит не відкрили записали на наступну середу. Озвучили відкриття гривневого рахунку 50 грн. валютний вже відкритий... Ось такі нюанси

В Киеве без очередей, но люди потихоньку втягиваются в пирамиду.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ось тепер і думаю. Якщо відкрити проблема то як забирати?????
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:13

А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:35

  Игорь Алексеевич написав:А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))

спочатку барсік
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:47

  Игорь Алексеевич написав:А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))

Шо, опять?! Уже как-то давно не было слышно, что он лидер по рефинансу и поэтому всех кинет буквально завтра.
moveton
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