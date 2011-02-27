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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:53

moveton Все правильно, Малюк в должности ,
продолжаем работать в тишине.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:11

  ihorsic написав:А ось мені така СМС прийшла.
Shanovniy Kliente! Umovy obsluhovuvannya Vashoyi kartky *5545 zmineni. Pytannya za telefonom 0800500999.


возможно, тарифный пакет сменил название, ну и по мелочи - типа платных смс или пуш
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:11

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))

Шо, опять?! Уже как-то давно не было слышно, что он лидер по рефинансу и поэтому всех кинет буквально завтра.
Он может и не кинет и при том завтра. Но, лучше быть с ним осторожней и если есть выбор, то лучше положить у.е. в другой банк. А тем более ещё стоять в очереди...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:14

  Игорь Алексеевич написав:
  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))

Шо, опять?! Уже как-то давно не было слышно, что он лидер по рефинансу и поэтому всех кинет буквально завтра.
Он может и не кинет и при том завтра. Но, лучше быть с ним осторожней и если есть выбор, то лучше положить у.е. в другой банк. А тем более когда стоять в очереди...

а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:22

  flyman написав:а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два

Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:
moveton
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