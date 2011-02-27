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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 лют, 2023 23:53
moveton Все правильно, Малюк в должности ,
продолжаем работать в тишине.
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Goodman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:11
ihorsic написав:
А ось мені така СМС прийшла.
Shanovniy Kliente! Umovy obsluhovuvannya Vashoyi kartky *5545 zmineni. Pytannya za telefonom 0800500999.
возможно, тарифный пакет сменил название, ну и по мелочи - типа платных смс или пуш
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cohan
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:11
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))
Шо, опять?! Уже как-то давно не было слышно, что он лидер по рефинансу и поэтому всех кинет буквально завтра.
Он может и не кинет и при том завтра. Но, лучше быть с ним осторожней и если есть выбор, то лучше положить у.е. в другой банк. А тем более ещё стоять в очереди...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:14
Игорь Алексеевич написав: moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
А чего очередь в Альянсе?? Решили познакомится с ВА))
Шо, опять?! Уже как-то давно не было слышно, что он лидер по рефинансу и поэтому всех кинет буквально завтра.
Он может и не кинет и при том завтра. Но, лучше быть с ним осторожней и если есть выбор, то лучше положить у.е. в другой банк. А тем более когда стоять в очереди...
а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:22
flyman написав:
а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно
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moveton
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:30
moveton написав:
Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно
Напишіть будь ласка в якому році влітку гривня провалювалась відносно долару на 18 гривнів на доларі?
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alex lem
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:49
Я так понял ТАС онлайн всё? Офлайн уже дешевле?
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Dollarman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:08
Dollarman написав:
Я так понял ТАС онлайн всё? Офлайн уже дешевле?
Там постiйний рух - то онлайн дешевше, то офлайн. Вже кiлька разiв вони мiсцями мiнялись. I не факт що цей - останнiй
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Alien
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:11
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:23
Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Кривий Ріг аналогічно. Замовити готівку неможливо, бо ви у жовтій зоні. Видадуть, якщо буде у кассі...
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TDK
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