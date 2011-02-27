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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 603604605606607>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Плохой признак. Сам еще не снимал, первый депо не пришел, но седня планировал пайку им занести, пополнить) Ну что делать будем пробовать и смотреть)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:29

  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Всегда говорил и буду говорить, что это жлобская недобанка. Мало того, что они постоянно нарушают свои же правила (из-за чего я и прекратил там обслуживаться), так ещё и продолжают работу в стране агрессора. Из этого туалета нормальные люди уже давно ушли.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:31

  alex lem написав:
  moveton написав:Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:

Напишіть будь ласка в якому році влітку гривня провалювалась відносно долару на 18 гривнів на доларі?

Ни в каком. А какая связь? Я пропустил военный указ Президента, что через две недели лето?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:59

  alex lem написав:
  moveton написав:Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:

Напишіть будь ласка в якому році влітку гривня провалювалась відносно долару на 18 гривнів на доларі?


2015. с 38 в феврале до 21-22 летом проваливался доллар относительно гривны. если я правильно понял вопрос
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

доброго дня. а якийсь FAQ є по темі?
де-чого не розумію.
наприклад:
1) обмеження 100 тис.грн - це в одному банку? таких банків може бути скільки завгодно? не буде претензій у органів потім, що ти порушив ці обмеження?

2) просте питання: що таке СЕП у тому контексті, який тут згадується? проплата по IBAN?
пишуть, що комісії нема при цьому, але з мене Приват все одно бере комісію при зарахуванні (дебетова картка), навіть якщо плачу туди з іншого банку по IBAN

3) Як ПБ поповнити без комісії? бо бере 0.5%, не дуже хочеться з ним ділитися

4) які банки взагалі надійні?
koteykin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:10

  [Fin501] написав:Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?

Що для вас кращі умови то іншому лайно. Є таблиця, вибирайте самі.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:17

  Maxwe11 написав:
  [Fin501] написав:Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?

Що для вас кращі умови то іншому лайно. Є таблиця, вибирайте самі.


дякую. у таблиці сьогоднішні курси і ставки конвертації/комісії ?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:35

koteykin
1) Ліміт в одному на місяць. Кілька десятків банків без проблем. Деякі банки пов'язані й мають спільний ліміт, наприклад Ізі та ТАС.

2) Не у всіх банках безкоштовні.

3) Відкрити універсальну картку

4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:59

  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.

По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?
lloydbanksua
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