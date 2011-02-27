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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Плохой признак. Сам еще не снимал, первый депо не пришел, но седня планировал пайку им занести, пополнить) Ну что делать будем пробовать и смотреть)
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:29
Всегда говорил и буду говорить, что это жлобская недобанка. Мало того, что они постоянно нарушают свои же правила (из-за чего я и прекратил там обслуживаться), так ещё и продолжают работу в стране агрессора. Из этого туалета нормальные люди уже давно ушли.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:31
Ни в каком. А какая связь? Я пропустил военный указ Президента, что через две недели лето?
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:59
2015. с 38 в феврале до 21-22 летом проваливался доллар относительно гривны. если я правильно понял вопрос
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
доброго дня. а якийсь FAQ є по темі?
де-чого не розумію.
наприклад:
1) обмеження 100 тис.грн - це в одному банку? таких банків може бути скільки завгодно? не буде претензій у органів потім, що ти порушив ці обмеження?
2) просте питання: що таке СЕП у тому контексті, який тут згадується? проплата по IBAN?
пишуть, що комісії нема при цьому, але з мене Приват все одно бере комісію при зарахуванні (дебетова картка), навіть якщо плачу туди з іншого банку по IBAN
3) Як ПБ поповнити без комісії? бо бере 0.5%, не дуже хочеться з ним ділитися
4) які банки взагалі надійні?
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:10
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:17
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:35
koteykin
1) Ліміт в одному на місяць. Кілька десятків банків без проблем. Деякі банки пов'язані й мають спільний ліміт, наприклад Ізі та ТАС.
2) Не у всіх банках безкоштовні.
3) Відкрити універсальну картку
4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:59
Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.
По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?
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