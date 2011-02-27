Додано: Чет 09 лют, 2023 13:34

Игорь Алексеевич написав: Райф. Запорожье.

Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. Райф. Запорожье.Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.

Діалог з Райфом через чат в додатку:Я: Доброго дня!> Вітаю! Мене звати Сніжана)Я: по закінченню валютного депозиту чи треба попередньо замовляти валюту на певне відділення? Якщо так, то яка процедура? За скільки днів до кінця депозиту можна замовляти?>Іване, Ви можете отримати кошти в порядку живої черги або можемо призначити зустріч (але необхідно перевірити відділення), зустріч признається за 2 робочих дня. Коли Вам буде зручно, тоді і призначимо)Я: Призначити зустріч через чат? зустріч з ким?>Так, можна через чат, а можна через інформаційну лінію) Призначається зустріч до каси, щоб отримати кошти без черги)Я:чи можна призначити зустріч на наступний день по закінченню депо чи треба дочекатися його закінчення і потім призначати? При призначені зустрічі я озвучую суму яку планую зняти?Я: ці умови стосується будь якого міста? Якщо мова про Запоріжжя чи Кривий Ріг?Ви можете призначити зустріч на день закінчення депозиту або пізніше, в залежності, коли бажаєте отримати кошти.Я: Дякую!**********************Де Ви побачили що треба вмовляти?Якщо у вас тривожний стан психіки не треба з ним ділитися з іншими, ну або у вас інша мета "Всьо пропало, за мною не займати!"