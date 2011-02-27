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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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  #<1 ... 604605606607>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:34

  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:


Діалог з Райфом через чат в додатку:

Я: Доброго дня!
> Вітаю! Мене звати Сніжана)

Я: по закінченню валютного депозиту чи треба попередньо замовляти валюту на певне відділення? Якщо так, то яка процедура? За скільки днів до кінця депозиту можна замовляти?
>Іване, Ви можете отримати кошти в порядку живої черги або можемо призначити зустріч (але необхідно перевірити відділення), зустріч признається за 2 робочих дня. Коли Вам буде зручно, тоді і призначимо)

Я: Призначити зустріч через чат? зустріч з ким?
>Так, можна через чат, а можна через інформаційну лінію) Призначається зустріч до каси, щоб отримати кошти без черги)

Я:чи можна призначити зустріч на наступний день по закінченню депо чи треба дочекатися його закінчення і потім призначати? При призначені зустрічі я озвучую суму яку планую зняти?
Я: ці умови стосується будь якого міста? Якщо мова про Запоріжжя чи Кривий Ріг?

>В даних містах, Вам необхідно звернутись до зручного відділення та з менеджером узгодити дату зустрічі та суму замовлення. Ви можете призначити зустріч на день закінчення депозиту або пізніше, в залежності, коли бажаєте отримати кошти.

Я: Дякую!
**********************
Де Ви побачили що треба вмовляти?
Якщо у вас тривожний стан психіки не треба з ним ділитися з іншими, ну або у вас інша мета "Всьо пропало, за мною не займати!"
Востаннє редагувалось deepfree в Чет 09 лют, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:36

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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:49

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Всегда говорил и буду говорить, что это жлобская недобанка. Мало того, что они постоянно нарушают свои же правила (из-за чего я и прекратил там обслуживаться), так ещё и продолжают работу в стране агрессора. Из этого туалета нормальные люди уже давно ушли.

у райфа есть деление на красные и зеленые зоны. В красную заказ валюты невозможен. Как вариант, съездить на поезде в зеленую зону раз в месяц) Нужно закладывать риск в конвертдепо, не зря у них такой высокий % годовых :D
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:у райфа есть деление на красные и зеленые зоны. В красную заказ валюты невозможен. Как вариант, съездить на поезде в зеленую зону раз в месяц)

А як у райфу з його червоними та зеленими зонами у такому випадку справи з оприбуткування невиконаних вимог клiєнта на видачу його коштiв з рахунку на позабалансовий рахунок 9806 (так звана картотека)?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:15

  lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.

По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?


Альянс. Центральное отделение на Стрильцив - не очень по опыту, хотя в теории должно быть лучшим.
На "Дворец Украина" неплохое отделение.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:16

  moveton написав:
  flyman написав:а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два

Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:

Гривня по 36.57? Як це?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укрбудинвестбанк
Айбокс

есть проблемы, подводные камни?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:22

  lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.

По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?

в Києві нормально повертає , завтра другу частину забираю (на святошино)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:22

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  flyman написав:а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два

Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:

Гривня по 36.57? Як це?..

Коллега тонко підмітив що у деяких стрьомних банках колись можливо прийдеться забрати валютні депо не в доларах, а в гривні по курсу НБУ через Хвонд грабування.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:23

  lamal написав:
  lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол. :twisted:

Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.

По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?

в Києві нормально повертає , завтра другу частину забираю (на святошино)


що за частини ?
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