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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:34
Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Діалог з Райфом через чат в додатку:
Я: Доброго дня!
> Вітаю! Мене звати Сніжана)
Я: по закінченню валютного депозиту чи треба попередньо замовляти валюту на певне відділення? Якщо так, то яка процедура? За скільки днів до кінця депозиту можна замовляти?
>Іване, Ви можете отримати кошти в порядку живої черги або можемо призначити зустріч (але необхідно перевірити відділення), зустріч признається за 2 робочих дня. Коли Вам буде зручно, тоді і призначимо)
Я: Призначити зустріч через чат? зустріч з ким?
>Так, можна через чат, а можна через інформаційну лінію) Призначається зустріч до каси, щоб отримати кошти без черги)
Я:чи можна призначити зустріч на наступний день по закінченню депо чи треба дочекатися його закінчення і потім призначати? При призначені зустрічі я озвучую суму яку планую зняти?
Я: ці умови стосується будь якого міста? Якщо мова про Запоріжжя чи Кривий Ріг?
>В даних містах, Вам необхідно звернутись до зручного відділення та з менеджером узгодити дату зустрічі та суму замовлення.
Ви можете призначити зустріч на день закінчення депозиту або пізніше, в залежності, коли бажаєте отримати кошти.
Я: Дякую!
**********************
Де Ви побачили що треба вмовляти?
Якщо у вас тривожний стан психіки не треба з ним ділитися з іншими, ну або у вас інша мета "Всьо пропало, за мною не займати!"
Востаннє редагувалось deepfree
в Чет 09 лют, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 13:36
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Додано: Чет 09 лют, 2023 13:49
deneg net написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Всегда говорил и буду говорить, что это жлобская недобанка. Мало того, что они постоянно нарушают свои же правила (из-за чего я и прекратил там обслуживаться), так ещё и продолжают работу в стране агрессора. Из этого туалета нормальные люди уже давно ушли.
у райфа есть деление на красные и зеленые зоны. В красную заказ валюты невозможен. Как вариант, съездить на поезде в зеленую зону раз в месяц) Нужно закладывать риск в конвертдепо, не зря у них такой высокий % годовых
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Додано: Чет 09 лют, 2023 13:57
kuzmich написав:
у райфа есть деление на красные и зеленые зоны. В красную заказ валюты невозможен. Как вариант, съездить на поезде в зеленую зону раз в месяц)
А як у райфу з його червоними та зеленими зонами у такому випадку справи з оприбуткування невиконаних вимог клiєнта на видачу його коштiв з рахунку на позабалансовий рахунок 9806 (так звана картотека)?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:15
lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.
По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?
Альянс. Центральное отделение на Стрильцив - не очень по опыту, хотя в теории должно быть лучшим.
На "Дворец Украина" неплохое отделение.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:16
moveton написав: flyman написав:
а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно
Гривня по 36.57? Як це?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:20
Укрбудинвестбанк
Айбокс
есть проблемы, подводные камни?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:22
lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.
По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?
в Києві нормально повертає , завтра другу частину забираю (на святошино)
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:22
sergey_sryvkin написав: moveton написав: flyman написав:
а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно
Гривня по 36.57? Як це?..
Коллега тонко підмітив що у деяких стрьомних банках колись можливо прийдеться забрати валютні депо не в доларах, а в гривні по курсу НБУ через Хвонд грабування.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:23
lamal написав: lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. Запорожье.
Горячка сказала, что теперь по окончанию пред. заказа - нет. Идите в отделение и там на удачу или умоляйте менеджера вернуть дол.
Мда, такая себе новость. Как раз на следующей неделе депо заканчивается. Посмотрим, как будут отдавать в Киеве.
По поводу Альянса - какое отделения посоветуете для обслуживания в Киеве? Или лучше не париться и поехать в центральное на Сечевых Стрельцов?
в Києві нормально повертає , завтра другу частину забираю (на святошино)
що за частини ?
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