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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:26
[Fin501] написав:
що за частини ?
відкривав два депозита - на 1000 і 1670 дол
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:27
По райфу може рано зраду розводить тута на форумі. А зайти в відділення щоб касир на папірці день суму хвамілію щоб записали. Хай не Запоріжжя, ну так поки працювало...
Треба розмовлять з людьми. А то фсьо з бездушним тирнетом.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:33
[Fin501] написав:
Укрбудинвестбанк
Айбокс
есть проблемы, подводные камни?
нет ни одного ни другого
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