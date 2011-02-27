нет ни одного ни другого
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:33
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
1. Перевел 100 грн. донат хозяину темы и таблички,- про банк Восток узнал отсюда. Спасибо!
2. В банке Восток открыл депозит без платы за открытие счета. И комиссия за пополнение 0,2% вместо 0,3%. Для этого нужно открывать и вносить гривну через виртуальную гривневую карточку. Валютная карточка - обычная и (вместе с валютным счетом) тоже бесплатная. Можно соответствующим образом откорректировать таблицу.
3. В Европромбанке годовая ставка за 3-х месячный депозит уже 2,5%, а не 2,75%.
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Тим часом у Дніпрі вже 39,95 у обмінниках. Треба було продавати по 40,15 кілька днів тому. 😅
Додано: Чет 09 лют, 2023 15:03
Додано: Чет 09 лют, 2023 15:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я отримав бакси в кінці січня - на початку лютого і вирішив трошки почекати, щоб січневі депо і лютневі не закінчувалися на одному тижні (забирати потім важко, не встигаю з роботою). Дочекався.
Додано: Чет 09 лют, 2023 15:40
У них вообще черт ногу сломит в тарифах, обсуждали здесь уже
100 грн открытие текущего и бесплатный СЭП вроде бы
или 0,3% за пополнение в кассах банка
Но они каким-то удивительным образом различают на текущем счёте гривну, которая занесена в кассу кешем и гривну, которая зашла СЭПом на счёт, с тем чтобы потом комисами обложить дополнительными
|