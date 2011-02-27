RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 605606607608609>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:33

  [Fin501] написав:Укрбудинвестбанк
Айбокс

есть проблемы, подводные камни?

нет ни одного ни другого
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1. Перевел 100 грн. донат хозяину темы и таблички,- про банк Восток узнал отсюда. Спасибо!

2. В банке Восток открыл депозит без платы за открытие счета. И комиссия за пополнение 0,2% вместо 0,3%. Для этого нужно открывать и вносить гривну через виртуальную гривневую карточку. Валютная карточка - обычная и (вместе с валютным счетом) тоже бесплатная. Можно соответствующим образом откорректировать таблицу.

3. В Европромбанке годовая ставка за 3-х месячный депозит уже 2,5%, а не 2,75%.
Сергей Пр
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Тим часом у Дніпрі вже 39,95 у обмінниках. Треба було продавати по 40,15 кілька днів тому. 😅
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 04.01.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:57

Alien Тобто скоро погіршать умови і для офлайн депо
Dollarman
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:03

  Nick_D написав:Тим часом у Дніпрі вже 39,95 у обмінниках. Треба було продавати по 40,15 кілька днів тому. 😅

То если было что продавать
У карусельщиков продавать нечего :wink:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я отримав бакси в кінці січня - на початку лютого і вирішив трошки почекати, щоб січневі депо і лютневі не закінчувалися на одному тижні (забирати потім важко, не встигаю з роботою). Дочекався.
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 04.01.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:40

  Сергей Пр написав:1. Перевел 100 грн. донат хозяину темы и таблички,- про банк Восток узнал отсюда. Спасибо!
2. В банке Восток открыл депозит без платы за открытие счета. И комиссия за пополнение 0,2% вместо 0,3%. Для этого нужно открывать и вносить гривну через виртуальную гривневую карточку. Валютная карточка - обычная и (вместе с валютным счетом) тоже бесплатная. Можно соответствующим образом откорректировать таблицу.


У них вообще черт ногу сломит в тарифах, обсуждали здесь уже
100 грн открытие текущего и бесплатный СЭП вроде бы
или 0,3% за пополнение в кассах банка

Но они каким-то удивительным образом различают на текущем счёте гривну, которая занесена в кассу кешем и гривну, которая зашла СЭПом на счёт, с тем чтобы потом комисами обложить дополнительными
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:19

Nick_D У Києві вже 39,90
Dollarman
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:42

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність грн ОВГЗ.
alter
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:52

Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6486 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 605606607608609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: [Fin501], moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.