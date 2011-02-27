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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 606607608609>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:53

  alter написав:До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.


є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися

бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37

он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:55

  Василь-Рівне написав:Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?

Мінуса не буде ніколи. Може бути плюс значно менший ніж очікувалось. В найгіршому випадку доведеться здавати по 39 чи 38.50
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Мінуса не буде ніколи. Може бути плюс значно менший ніж очікувалось. В найгіршому випадку доведеться здавати по 39 чи 38.50

Я не здаю долари, Слава Богу.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:58

  Василь-Рівне написав:Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?


де взявся мінус якщо здали 1К зелених а через 3 місяці отримаєте 1067 зелених ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

DmitryZP написав:
  alter написав:До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.


є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися

бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37

он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
Або був курс 43 а став 38, ризик він такий
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alter написав:Або був курс 43 а став 38, ризик він такий
З Євро може бути й таке, тому в клубі я віддаю перевагу зеленому.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:11

  emeta написав:Но они каким-то удивительным образом различают на текущем счёте гривну, которая занесена в кассу кешем и гривну, которая зашла СЭПом на счёт, с тем чтобы потом комисами обложить дополнительными

Или не различают :) Прецедентов реального взятия допкомиса, если заходило безналом, пока здесь не было.

  alter написав:До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність грн ОВГЗ.

Карусель - это валютный доход. При чём тут гривневые ОВГЗ? Или они при скачке доллара до хотя бы 55 тоже обеспечат хотя бы 20% годовых в долларах? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:12

  alter написав:
DmitryZP написав:
  alter написав:До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.


є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися

бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37

он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
Або був курс 43 а став 38, ризик він такий

риск он на то и риск, чтобы им управлять, а не занести аллин в бакс
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Карусель - это валютный доход.

Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:28

  Дюрі-бачі написав:Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.

Наличный рынок на заседания НБУ посматривает, но только в числе многих прочих факторов. Поэтому всё ещё самое верное от обменника до банка бегать побыстрее. Тем более, что, чем быстрее побежишь, тем больше шанс успеть до очередного покращення в банке.
moveton
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