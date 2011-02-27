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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 16:53
alter написав:
До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.
є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися
бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37
он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
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DmitryZP
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:55
Василь-Рівне написав:
Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?
Мінуса не буде ніколи. Може бути плюс значно менший ніж очікувалось. В найгіршому випадку доведеться здавати по 39 чи 38.50
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:58
Дюрі-бачі написав:
Мінуса не буде ніколи. Може бути плюс значно менший ніж очікувалось. В найгіршому випадку доведеться здавати по 39 чи 38.50
Я не здаю долари, Слава Богу.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:58
Василь-Рівне написав:
Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?
де взявся мінус якщо здали 1К зелених а через 3 місяці отримаєте 1067 зелених ?
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mephala
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:07
DmitryZP написав: alter написав:
До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.
є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися
бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37
он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
Або був курс 43 а став 38, ризик він такий
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alter
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:11
alter написав:
Або був курс 43 а став 38, ризик він такий
З Євро може бути й таке, тому в клубі я віддаю перевагу зеленому.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:11
emeta написав:
Но они каким-то удивительным образом различают на текущем счёте гривну, которая занесена в кассу кешем и гривну, которая зашла СЭПом на счёт, с тем чтобы потом комисами обложить дополнительными
Или не различают
Прецедентов реального взятия допкомиса, если заходило безналом, пока здесь не было.
alter написав:
До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність грн ОВГЗ.
Карусель - это валютный доход. При чём тут гривневые ОВГЗ? Или они при скачке доллара до хотя бы 55 тоже обеспечат хотя бы 20% годовых в долларах?
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moveton
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:12
alter написав: DmitryZP написав: alter написав:
До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність ОВГЗ.
є ще така річ як ризик, на одну тільки дохідність не варто дивитися
бо був курс 8 грн, а потім став 12 грн, або був 26 став 37
он вже паніка, було 40.15, стало 39.90...
Або був курс 43 а став 38, ризик він такий
риск он на то и риск, чтобы им управлять, а не занести аллин в бакс
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wolfus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:15
moveton написав:
Карусель - это валютный доход.
Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:28
Дюрі-бачі написав:
Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.
Наличный рынок на заседания НБУ посматривает, но только в числе многих прочих факторов. Поэтому всё ещё самое верное от обменника до банка бегать побыстрее. Тем более, что, чем быстрее побежишь, тем больше шанс успеть до очередного покращення в банке.
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moveton
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