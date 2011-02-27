Додано: Чет 09 лют, 2023 18:02

Райф.Оказывается есть деление на зоны, как при вирусе раньше было - зелёная, жёлтая, красная.Красная и жёлтая - надо идти предварительно в отделение и там менеджер записывает дату получения и сумму.Там кто то писал выше, чего паникуете. Я не паникую, но люблю всё делать в онлайн режиме. Я и депозит этот открывал в онлайн.Есть вопрос по горячке - почему она не может самостоятельно передать в отделение заказ на получение или хотя бы переключить или дать тел. отделения??? Только ножками надо идти в отделение и там договариваться.... Др. банки на гор. линии самостоятельно записывают или переключают на отделение и уже в тел.режиме всё согласовывается. А "хреновые" - типа Аккорда, так там вообще нет проблем. Нет не каких записей, не каких звонков, а пришёл и получил новенькими без проблем в день окончания дела.Ещё посмотрю и отпишусь, когда получу и какими купюрами отдали - чувствую будут проблемы, если уже они начинаются...с таких мелочей. А ведь это банк с иностр. инвестициями...Здесь еще есть перерыв на обед, я уже и забыл, что такое бывает.