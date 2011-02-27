В Айбоксе
(Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%)
карту грн обязательно открывать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В Айбоксе
(Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%)
карту грн обязательно открывать?
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Маю досвід здачі євро по 36, а потім купівлі на черговому крузі по 38...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 лют, 2023 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:40
Для депо вообще не нужна. Они открывают только с текущего счёта. А учитывая, что в их приложухе текущий счёт не виден, а получить доступ в полноценный интернет-банкинг - это тот ещё подвиг, довольно бесполезна и в целом.
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:53
Ну ви ж здали і того ж дня поклали а на наступному колі теж здали і поклали? Якщо так то у вас же мав бути приріст в ойро кожного разу. То яка різниця за скільки ви колись продали якщо тоді ж таки відкупились?
Чи ви вийшли в гривню по 36, в ній сиділи а потім через який час зайшли на чергове коло по 38? Ну то цей випадок не про каруселі а про те що ви взяли на себе валютний ризик і трохи при цьому втратили
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:57
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:02
Райф.
Оказывается есть деление на зоны, как при вирусе раньше было - зелёная, жёлтая, красная.
Красная и жёлтая - надо идти предварительно в отделение и там менеджер записывает дату получения и сумму.
Там кто то писал выше, чего паникуете. Я не паникую, но люблю всё делать в онлайн режиме. Я и депозит этот открывал в онлайн.
Есть вопрос по горячке - почему она не может самостоятельно передать в отделение заказ на получение или хотя бы переключить или дать тел. отделения??? Только ножками надо идти в отделение и там договариваться.... Др. банки на гор. линии самостоятельно записывают или переключают на отделение и уже в тел.режиме всё согласовывается. А "хреновые" - типа Аккорда, так там вообще нет проблем. Нет не каких записей, не каких звонков, а пришёл и получил новенькими без проблем в день окончания дела.
Ещё посмотрю и отпишусь, когда получу и какими купюрами отдали - чувствую будут проблемы, если уже они начинаются...с таких мелочей. А ведь это банк с иностр. инвестициями...
Здесь еще есть перерыв на обед, я уже и забыл, что такое бывает.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 09 лют, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну от не стежив я за засіданнями НБУ і так вийшло, що 21 липня сидів в гривні (здав 19-20-го). Хоча схоже що деякі банки мали інсайди і вже 20 не давали конвертнутись.
Навчило, що дні засідання треба пересиджувати у валюті.
P.S. тоді ще цього клубу не було, був туризм.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 лют, 2023 18:22, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:11
Карты там все конечно ни к чему, но если IBOX card, то неплохой кошелёк для хранения оперативной гривны, учитывая безвременно почившего скунса.
Вам кстати удалось дозвониться?
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:13
РАЙФФАЙЗЕН БАНК м. Запоріжжя, проспект Соборний, 176 380503223087
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:19
Неа. Поинтересовался в отделении каким образом можно на это написать письменную жалобу. Они сказали, что вначале попробуют сами разобраться, как правильно получать доступ. Но зуб дают, что клиенты каким-то волшебным образом его получают. В марте зайду ещё раз - посмотрим что дальше расскажут.
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