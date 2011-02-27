RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 608609610611>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:24

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф.
,
Есть вопрос по горячке - почему она не может самостоятельно передать в отделение заказ на получение или хотя бы переключить или дать тел. отделения??? ,

РАЙФФАЙЗЕН БАНК м. Запоріжжя, проспект Соборний, 176 380503223087
https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs

Я знаю все адреса отделений, но я позвонил на гор.линию банка и там должны решить все вопросы, но не отвечать зелёная, жёлтая, красная зона и помочь мы вам не можем - обращайтесь только в отделение и только в пешом порядке на запись получения...
В крайнем случае они могут мне самостоятельно перезвонить и согласовать все вопросы по дате, времени и сумме получения. Думаю у них же нет ПОКА ВА???
А когда банк из первой 10 отвечает про какие то зоны и не может всё автоматически решать, то возникают вопросы и особенно после статьи о сотрудн. банка с рашей...
Ответ от Райфа.
Наразі, послуга замовлення готівки доступна для відділень «зеленої зони». Якщо відділення, до якого Ви планували звернутись, знаходиться не в зеленій зоні, Ви можете звернутись до відділення Банку у робочий день та зняти кошти у доступній сумі на дату звернення, або домовитись з менеджером відділення особисто щодо зняття.
Та, незалежно від того, отримаєте кошти готівкою Ви одразу чи пізніше, вони будуть зберігатись на поточному рахунку «для виплат», що прив'язано до депозиту, протягом необмеженого терміну без комісії, як це і передбачає договір.
Розуміємо, що це може спричинити незручності та приносимо вибачення за це, однак у цей непростий час ми продовжуємо роботу, забезпечуємо обслуговування рахунку, надійне зберігання коштів.
Ви можете також обміняти валюту на гривні у «Райф Онлайн» у зручний момент.
З повагою та турботою,
@RaifHelp
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6201
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:08

  [Fin501] написав:В Айбоксе
(Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%)

карту грн обязательно открывать?

Не во всех отделениях пополнение налом 0.1%
Например, в моём отделении если я поплняю для открытия карусели, то бесплатно.
Этот момент зависит от начальника отделения.
А карта не обязательна, но взять можно.
Сейчас у них акция: выпуск бесплатно. Там кешбек не большой на всё, и 12% на остаток. В хозяйстве пригодится.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:45

  deneg net написав:
  [Fin501] написав:В Айбоксе
(Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%)

карту грн обязательно открывать?

Не во всех отделениях пополнение налом 0.1%
Например, в моём отделении если я поплняю для открытия карусели, то бесплатно.
Этот момент зависит от начальника отделения.
А карта не обязательна, но взять можно.
Сейчас у них акция: выпуск бесплатно. Там кешбек не большой на всё, и 12% на остаток. В хозяйстве пригодится.

то сажіть вже нам де ваше відділення ?)
lamal
 
Повідомлень: 235
З нами з: 11.03.21
Подякував: 74 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:54

  [Fin501] написав:Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?

айбокс і альянс
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:56

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  flyman написав:а хіба не кладуть гривню, а забирають долар?
тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два

Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно :roll:

Гривня по 36.57? Як це?..

через понд грабування
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:57

  flyman написав:
  [Fin501] написав:Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?

айбокс і альянс

Айбокс не во всех городах, поэтому лучше вначале узнать откуда клиент. В каждом регионе банки по разному себя ведут на выдачу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6201
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:58

  alter написав:До речі, коли дельта між курсами депозитів та обмінок зменшиться до 2 грн, дохідність каруселі стане нижче за дохідність грн ОВГЗ.

тільки є один ньюанс, в ОВДП дохідність в грн
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:01

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Карусель - это валютный доход.

Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.

цей час рівний обміну долару на гривню, і зворотній покупці. Може тривати не більше 15 хв. Тобто знімаєш долари, міняєш тут же в касі, закидуєш на карту і з неї через додаток відкриваєш конвертдепо.
І ще $1700..$200 залишається на кілька вихідних попікнічкувати з шаппусіком і тьолками
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:09

flyman Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 29.07.22
Подякував: 40 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

"Непогане відділення" втратило заяви про перенесення рахунків, які ж самі оформлювали. Відкрили картку - навіть не зателефонували по готовності. Як на мене центральне більш дисципліноване і припарковатися легче
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 608609610611>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54551
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25796
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.