Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Я знаю все адреса отделений, но я позвонил на гор.линию банка и там должны решить все вопросы, но не отвечать зелёная, жёлтая, красная зона и помочь мы вам не можем - обращайтесь только в отделение и только в пешом порядке на запись получения... В крайнем случае они могут мне самостоятельно перезвонить и согласовать все вопросы по дате, времени и сумме получения. Думаю у них же нет ПОКА ВА??? А когда банк из первой 10 отвечает про какие то зоны и не может всё автоматически решать, то возникают вопросы и особенно после статьи о сотрудн. банка с рашей... Ответ от Райфа. Наразі, послуга замовлення готівки доступна для відділень «зеленої зони». Якщо відділення, до якого Ви планували звернутись, знаходиться не в зеленій зоні, Ви можете звернутись до відділення Банку у робочий день та зняти кошти у доступній сумі на дату звернення, або домовитись з менеджером відділення особисто щодо зняття. Та, незалежно від того, отримаєте кошти готівкою Ви одразу чи пізніше, вони будуть зберігатись на поточному рахунку «для виплат», що прив'язано до депозиту, протягом необмеженого терміну без комісії, як це і передбачає договір. Розуміємо, що це може спричинити незручності та приносимо вибачення за це, однак у цей непростий час ми продовжуємо роботу, забезпечуємо обслуговування рахунку, надійне зберігання коштів. Ви можете також обміняти валюту на гривні у «Райф Онлайн» у зручний момент. З повагою та турботою, @RaifHelp
Не во всех отделениях пополнение налом 0.1% Например, в моём отделении если я поплняю для открытия карусели, то бесплатно. Этот момент зависит от начальника отделения. А карта не обязательна, но взять можно. Сейчас у них акция: выпуск бесплатно. Там кешбек не большой на всё, и 12% на остаток. В хозяйстве пригодится.
Не во всех отделениях пополнение налом 0.1% Например, в моём отделении если я поплняю для открытия карусели, то бесплатно. Этот момент зависит от начальника отделения. А карта не обязательна, но взять можно. Сейчас у них акция: выпуск бесплатно. Там кешбек не большой на всё, и 12% на остаток. В хозяйстве пригодится.
flyman написав:а хіба не кладуть гривню, а забирають долар? тут хоч комісії невеликі, втрати будуть більше на простої в місяць-два
Некоторые кладут фактически доллар, хоть и предварительно обменяный на гривню. А слить его сейчас по 40, а потом месяцев через 5-6 получить обратно гривну, но уже по 36.57, глядя уже через пару недель на доллар па55 для внутренней жабы может оказаться чувствительно
Певний час все рівно сидимо в гривні, треба вибирати його орієнтуючись на засідання НБУ.
цей час рівний обміну долару на гривню, і зворотній покупці. Може тривати не більше 15 хв. Тобто знімаєш долари, міняєш тут же в касі, закидуєш на карту і з неї через додаток відкриваєш конвертдепо. І ще $1700..$200 залишається на кілька вихідних попікнічкувати з шаппусіком і тьолками
"Непогане відділення" втратило заяви про перенесення рахунків, які ж самі оформлювали. Відкрили картку - навіть не зателефонували по готовності. Як на мене центральне більш дисципліноване і припарковатися легче