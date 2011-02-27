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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:33
Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
там же мовою: "не відходячи від каси"
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flyman
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