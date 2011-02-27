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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:33

  Дюрі-бачі написав:flyman Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..

там же мовою: "не відходячи від каси"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:52

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..

там же мовою: "не відходячи від каси"

Ви прикалуєтесь? Сьогодні дивлюся на Мінфіні курси прийому долара: наприклад приват та а-банка приймали по 39,40. Альянс,МТБ по 39,50. Сенс по 39,60. Укргаз по 39,70.Здавать просто заради швидкості, коли обмінка може бути зовсім поряд? :shock:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:28

  alex lem написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..

там же мовою: "не відходячи від каси"

Ви прикалуєтесь? Сьогодні дивлюся на Мінфіні курси прийому долара: наприклад приват та а-банка приймали по 39,40. Альянс,МТБ по 39,50. Сенс по 39,60. Укргаз по 39,70.Здавать просто заради швидкості, коли обмінка може бути зовсім поряд? :shock:

в райцентрах немає обмінок з оптовими курсами
J
 
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