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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:33
Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
там же мовою: "не відходячи від каси"
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:52
flyman написав: Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
там же мовою: "не відходячи від каси"
Ви прикалуєтесь? Сьогодні дивлюся на Мінфіні курси прийому долара: наприклад приват та а-банка приймали по 39,40. Альянс,МТБ по 39,50. Сенс по 39,60. Укргаз по 39,70.Здавать просто заради швидкості, коли обмінка може бути зовсім поряд?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 21:28
alex lem написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
там же мовою: "не відходячи від каси"
Ви прикалуєтесь? Сьогодні дивлюся на Мінфіні курси прийому долара: наприклад приват та а-банка приймали по 39,40. Альянс,МТБ по 39,50. Сенс по 39,60. Укргаз по 39,70.Здавать просто заради швидкості, коли обмінка може бути зовсім поряд?
в райцентрах немає обмінок з оптовими курсами
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:21
Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
за правильно побудованої логістики 3-5 банків в день.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:35
Василь-Рівне написав: Дюрі-бачі написав:
Мінуса не буде ніколи. Може бути плюс значно менший ніж очікувалось. В найгіршому випадку доведеться здавати по 39 чи 38.50
Я не здаю долари, Слава Богу.
А чому Слава Богу? Зароботок тут якраз тільки якщо здаєш долари. А Ви просто купляєте по гарному курсу.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:38
Харьков, если с утра выдвинутся то 10-12 банков не вопрос) но если тревоги прям не целый день) а то особо впечатлительные в тревогу работать не хотят!
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:00
alex lem написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:flyman
Ви прям метеор. В мене зазвичай в не виходить один день зняти $, потім зустрітись з клієнтами, обміняти $ на гривню, занести гривню в термінал..
там же мовою: "не відходячи від каси"
Ви прикалуєтесь? Сьогодні дивлюся на Мінфіні курси прийому долара: наприклад приват та а-банка приймали по 39,40. Альянс,МТБ по 39,50. Сенс по 39,60. Укргаз по 39,70.Здавать просто заради швидкості, коли обмінка може бути зовсім поряд?
вам саме сьогодні, то вже вечір, прийдеться переспати з гривнями
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:28
flyman
Ні.
Як церковна миша. 2 тищі гривнів, кредитки і дві соцпайки в долярах (які не захотів по 40,12 та 40,05 мінять).
,,Не каждый может заглянуть в завтрашний день@,,
Усе інше на каруселях.
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