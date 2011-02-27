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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 02:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

По СЕПу закинуть 100К без комиссии на Айбокс с какого банка можно?, спасибо.
моно? сенс?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 03:22

  [Fin501] написав:По СЕПу закинуть 100К без комиссии на Айбокс с какого банка можно?, спасибо.
моно? сенс?

На это есть ответ в параллельной теме того же предводителя: P2P и СЭП по разным картам
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:34

  flyman написав:
  [Fin501] написав:Гуру, подскажите, пожалуйста, 2 банка с лучшими условиями для валдепо по теме?

айбокс і альянс

Укрбудінвест, як варіант.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:52

  Дюрі-бачі написав:koteykin

4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.

Дякую за відповідь!
А якій нюанс із Сенсом?
koteykin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:36

  koteykin написав:
  Дюрі-бачі написав:koteykin

4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.

Дякую за відповідь!
А якій нюанс із Сенсом?

Банк в дкбо записав необхiдність письмового замовлення готівки за 10 робочих днів до її отримання при цьому кошти мають бути на момент замовлення на поточному чи картковому рахунку. Декому персмени допомогають уникати втрат часу в такій ситуації, але не в усіх є персмени і не всі персмени йдуть назустріч клієнтам в цьому питанні.
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  #<1 ... 609610611612
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