Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.
Дякую за відповідь! А якій нюанс із Сенсом?
Банк в дкбо записав необхiдність письмового замовлення готівки за 10 робочих днів до її отримання при цьому кошти мають бути на момент замовлення на поточному чи картковому рахунку. Декому персмени допомогають уникати втрат часу в такій ситуації, але не в усіх є персмени і не всі персмени йдуть назустріч клієнтам в цьому питанні.