По СЕПу закинуть 100К без комиссии на Айбокс с какого банка можно?, спасибо.
моно? сенс?
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 02:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
По СЕПу закинуть 100К без комиссии на Айбокс с какого банка можно?, спасибо.
моно? сенс?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 03:22
На это есть ответ в параллельной теме того же предводителя:
Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:34
Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:52
Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:36
Банк в дкбо записав необхiдність письмового замовлення готівки за 10 робочих днів до її отримання при цьому кошти мають бути на момент замовлення на поточному чи картковому рахунку. Декому персмени допомогають уникати втрат часу в такій ситуації, але не в усіх є персмени і не всі персмени йдуть назустріч клієнтам в цьому питанні.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А в когось є взагалі думки, чому вже 39,85? Це типу на чорному ринку немає попиту на долар?
Мені так виглядає, що коло замкнулося: ті, хто хоче купити готівковий долар в обмінках, бачать, що він падає. Чекають, поки не подешевшає ще більше. А він і дешевшає через те, що його не купляють.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:40
А по вашому що станеться з вкладниками та вкладами у разі націоналізації? Хіба щось схоже не відбувалось у 2016? Хтось постраждав? Ба навіть усі вклади "субординовані" під 9 річних у валюті аж до 2021 року справно виплачували. Так що особисто я не розумію страхів перед потенційною націоналізацією Сенсу. Адже і не факт що вона точно відбудеться. Потенційно треба привід у вигляді неспроможності банку виконувати свої зобов'язання а з цим по банку наразі проблеми не спостерігаються. Втім не виключаю націоналізацію згідно вольового рішення когось зверху. Втім не бачу ризиків при цьому для вкладників.
Нікого не агітую - кожен має свій розум
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:47
Опять нужен FAQ
Что такое р2р и что такое СЭП ?
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