Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Кажіть наразі «стало 2.50»
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