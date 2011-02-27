Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Кажіть наразі «стало 2.50»
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:17
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:33
дЫбильная рокировка: типа было мало клиентов в отделениях, кассах... Пусть почаще приходят, парятся, кашляют-чихают, чтоб работнички не заскучали там?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:43
Приват
Шановне панство! Чи вірно розумію, для замовлення в Приват на дату закінчення, потрібно гривневий еквівалент на інших картках банка мати? Інакше - тільки після сплати доларів на картку. Так?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:47
опаснее другое: и раньше временами белочка ОЧЕНЬ напряжно расставалась с клиентской валютой с карт и депозитов (хотя на продажу валюта есть всегда). Редиска ©
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:06
Ні, замовлення нормально проходить до завершення депозиту, вимога щоб кошти вже були - такого в Приваті немає. Зверніть увагу, що у Приваті доступне використання (в тому числі зняття) грошей наступного дня після завершення депозиту (не в день завершення).
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:08
ні , зхамовляєте за кілька днів до завершення депозиту , а підтведження на отримання отримаєте вечором перед днем отримання (на рахунках може бути нуль)
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
заходимо на депозит і дивимося дати,
потім у сервісі ЗАМОВЛЕННЯ ГОТІВКИ підсвічуються всі можливі дати замовлення.
майте на увазі замовлення можливе і на суботу ( якщо це відділеня працює по суботах).
сума 2400
|