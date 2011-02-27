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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Vivat написав:Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).
Кажіть наразі «стало 2.50»
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:17

  alter написав:
Vivat написав:Робимо прогноз - Коли можна буде сказати "Було 3 - стало 2"?
У мене середній курс депозитів 37,34... Так що мій прогноз - на наступному тижні (в середу-четвер).

Кажіть наразі «стало 2.50»


а це взагалі про що мова?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:33

  Alien написав:
  Dollarman написав:Я так понял ТАС онлайн всё? Офлайн уже дешевле?

Там постiйний рух - то онлайн дешевше, то офлайн. Вже кiлька разiв вони мiсцями мiнялись. I не факт що цей - останнiй

дЫбильная рокировка: типа было мало клиентов в отделениях, кассах... Пусть почаще приходят, парятся, кашляют-чихают, чтоб работнички не заскучали там?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:43

Приват

Шановне панство! Чи вірно розумію, для замовлення в Приват на дату закінчення, потрібно гривневий еквівалент на інших картках банка мати? Інакше - тільки після сплати доларів на картку. Так?
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:47

  Василь-Рівне написав:Відкрив сьогодні в білочці, курс 37,2 міжбанк + різні сплати та комісії вийде 37,48 грн за долар, але враховуючи як укріплюється гривня через три місяці може бути і мінус? Я дурак?
опаснее другое: и раньше временами белочка ОЧЕНЬ напряжно расставалась с клиентской валютой с карт и депозитов (хотя на продажу валюта есть всегда). Редиска ©
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:06

  kulikrom написав:Шановне панство! Чи вірно розумію, для замовлення в Приват на дату закінчення, потрібно гривневий еквівалент на інших картках банка мати? Інакше - тільки після сплати доларів на картку. Так?

Ні, замовлення нормально проходить до завершення депозиту, вимога щоб кошти вже були - такого в Приваті немає. Зверніть увагу, що у Приваті доступне використання (в тому числі зняття) грошей наступного дня після завершення депозиту (не в день завершення).
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:08

  kulikrom написав:Шановне панство! Чи вірно розумію, для замовлення в Приват на дату закінчення, потрібно гривневий еквівалент на інших картках банка мати? Інакше - тільки після сплати доларів на картку. Так?

ні , зхамовляєте за кілька днів до завершення депозиту , а підтведження на отримання отримаєте вечором перед днем отримання (на рахунках може бути нуль)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kulikrom написав:Шановне панство! Чи вірно розумію, для замовлення в Приват на дату закінчення,


заходимо на депозит і дивимося дати,
потім у сервісі ЗАМОВЛЕННЯ ГОТІВКИ підсвічуються всі можливі дати замовлення.
майте на увазі замовлення можливе і на суботу ( якщо це відділеня працює по суботах).
сума 2400
Goodman
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