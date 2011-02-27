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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:38
Alien написав:
на днях прислали повiдомлення у вайбер, що придбали генератор та нiби обiцяють безперебiйну роботу
Тому обещанию верить стоит не слишком. Первого февраля был в своём отделении, где генератор, типа, был уже давно. Не работают вообще потому, что генератор сломался несколько дней до того и его только собираются отсылать в Ужгород в ремонт. Три дня назад тоже в Вайбер пришло бодрое приглашение: "Альянс банк працює, навіть якщо вимкнули світло!
Повідомляємо, що відділення ... у якому ви обслуговуєтесь, має генератор та бере участь у програмі Power Banking, створеної за ініціативи НБУ.
Відділення працюватиме навіть у разі повного блекауту за графіком."
Приходил к ним вчера: генератор всё так же в ремонте, соответственно, ни фига они в блекаут не работают.
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moveton
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:31
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
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ihorsic
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:36
ihorsic написав:
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты
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nekefer
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:11
nekefer написав: ihorsic написав:
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты
а что, валютное депо на 3 месяца можно открыть в привате?
я так понял, что только на 6 месяцев, потом на 500 долларов гривнами получаешь, остальную сумму депозита - долларами. Так мнен объяснили в отделении привата за круглым столиком
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 10 лют, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:12
nekefer
Я сейчас тоже обленился и только в Привате оформляю. Самое удобное.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:29
Тих хто облінився і відкриває тільки в приваті чудово розумію - на руках до 100к грн. навіщо щось там думати. То якраз цільова аудиторія банку. Але якщо у когось вистачило мізків заробити більше ніж 100к то вже треба думати де розмістити кошти ще. І чим більше коштів - то більше думати
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