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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:38

  Alien написав:на днях прислали повiдомлення у вайбер, що придбали генератор та нiби обiцяють безперебiйну роботу

Тому обещанию верить стоит не слишком. Первого февраля был в своём отделении, где генератор, типа, был уже давно. Не работают вообще потому, что генератор сломался несколько дней до того и его только собираются отсылать в Ужгород в ремонт. Три дня назад тоже в Вайбер пришло бодрое приглашение: "Альянс банк працює, навіть якщо вимкнули світло!
Повідомляємо, що відділення ... у якому ви обслуговуєтесь, має генератор та бере участь у програмі Power Banking, створеної за ініціативи НБУ.
Відділення працюватиме навіть у разі повного блекауту за графіком."
Приходил к ним вчера: генератор всё так же в ремонте, соответственно, ни фига они в блекаут не работают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:36

  ihorsic написав:То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую

Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:11

  nekefer написав:
  ihorsic написав:То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую

Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты

а что, валютное депо на 3 месяца можно открыть в привате?
я так понял, что только на 6 месяцев, потом на 500 долларов гривнами получаешь, остальную сумму депозита - долларами. Так мнен объяснили в отделении привата за круглым столиком
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 10 лют, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:12

nekefer

Я сейчас тоже обленился и только в Привате оформляю. Самое удобное.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:29

Тих хто облінився і відкриває тільки в приваті чудово розумію - на руках до 100к грн. навіщо щось там думати. То якраз цільова аудиторія банку. Але якщо у когось вистачило мізків заробити більше ніж 100к то вже треба думати де розмістити кошти ще. І чим більше коштів - то більше думати ;)
Alien
 
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