|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:38
Alien написав:
на днях прислали повiдомлення у вайбер, що придбали генератор та нiби обiцяють безперебiйну роботу
Тому обещанию верить стоит не слишком. Первого февраля был в своём отделении, где генератор, типа, был уже давно. Не работают вообще потому, что генератор сломался несколько дней до того и его только собираются отсылать в Ужгород в ремонт. Три дня назад тоже в Вайбер пришло бодрое приглашение: "Альянс банк працює, навіть якщо вимкнули світло!
Повідомляємо, що відділення ... у якому ви обслуговуєтесь, має генератор та бере участь у програмі Power Banking, створеної за ініціативи НБУ.
Відділення працюватиме навіть у разі повного блекауту за графіком."
Приходил к ним вчера: генератор всё так же в ремонте, соответственно, ни фига они в блекаут не работают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2854
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:31
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 809
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:36
ihorsic написав:
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 383
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:11
nekefer написав: ihorsic написав:
То все ньюанси. Головне щоб валюту видавали без проблем. В Дніпрі відкрити конверт депо день в день не получится. Потрібно записуватися. Я записався на середу. А тепер думаю якщо покласти проблема то як забирати??? Ось і хочу послухати коллег. Дчкую
Привата нет? в терминал засунул нал, в приложухе открыл депо, через 3 мес в приложухе заказал наличный доллар, пришел в назначенное собой! время и забрал новые синие банкноты
а что, валютное депо на 3 месяца можно открыть в привате?
я так понял, что только на 6 месяцев, потом на 500 долларов гривнами получаешь, остальную сумму депозита - долларами. Так мнен объяснили в отделении привата за круглым столиком
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 10 лют, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2427
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:12
nekefer
Я сейчас тоже обленился и только в Привате оформляю. Самое удобное.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:29
Тих хто облінився і відкриває тільки в приваті чудово розумію - на руках до 100к грн. навіщо щось там думати. То якраз цільова аудиторія банку. Але якщо у когось вистачило мізків заробити більше ніж 100к то вже треба думати де розмістити кошти ще. І чим більше коштів - то більше думати
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:43
Alien
Мізків заробити? Не слишком ли борзо пишешь?
Если хватило мозгов 100к заработать, тогда и хватит их чтоб разместить без глупых вопросов в сети.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:03
Різниця між Приватом (2670) і, на приклад, Айбоксом (2707) 37 доларів. За 3 місяці це вже 111. За півроку 222. Різниця суттєва.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:23
Andrey2512 вiдповiдаю якраз вiдповiдно тому що ви пишете. Загальновiдомо що бiльшiсть клiєнтiв привату - якi часто лiнуються, а тому для них нiчого кращого за приват нема - це специфiчна категорiя. Ну а якщо вони ще й хизуються своїми лiнощами, виставляючи на показ то що вони при цьому очiкують? На всенародне захоплення якi вони крутi?
Приват наразi займа 26 мiсце з 46 пропозицiй ринку конвертiв i 12 мiсце з 15 тих банкiв що пропонують цю послугу онлайн. Просто подивившись на цi цифри стає зрозумiло, що той хто користується Приватом або дуже багата людина, яка вже розмiстила кошти в поточному мiсяцi по 100k в попереднiх 20-22 банках, або справдi настiльки лiнива - що згодна втрачати доходи через власнi лiнощi. Ну а серед тих хто визнає лише один приват нiбито за зручнiсть - я можу зрозумiти ще пенсiонерiв та жителiв невеликих мiстечок де крiм привату та ощаду з банкiв нiкого нема. Але вони точно своїми лiнощами не хизуються. А з рештою "хвалькiв" про що можна вести мову?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
2
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5146
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54641
|
|
|5
|25814
|
|
|3
|6640
|
|