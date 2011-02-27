RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 612613614615>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:23

Andrey2512 вiдповiдаю якраз вiдповiдно тому що ви пишете. Загальновiдомо що бiльшiсть клiєнтiв привату - якi часто лiнуються, а тому для них нiчого кращого за приват нема - це специфiчна категорiя. Ну а якщо вони ще й хизуються своїми лiнощами, виставляючи на показ то що вони при цьому очiкують? На всенародне захоплення якi вони крутi?
Приват наразi займа 26 мiсце з 46 пропозицiй ринку конвертiв i 12 мiсце з 15 тих банкiв що пропонують цю послугу онлайн. Просто подивившись на цi цифри стає зрозумiло, що той хто користується Приватом або дуже багата людина, яка вже розмiстила кошти в поточному мiсяцi по 100k в попереднiх 20-22 банках, або справдi настiльки лiнива - що згодна втрачати доходи через власнi лiнощi. Ну а серед тих хто визнає лише один приват нiбито за зручнiсть - я можу зрозумiти ще пенсiонерiв та жителiв невеликих мiстечок де крiм привату та ощаду з банкiв нiкого нема. Але вони точно своїми лiнощами не хизуються. А з рештою "хвалькiв" про що можна вести мову?
Alien
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:25

  Snower написав:Різниця між Приватом (2670) і, на приклад, Айбоксом (2707) 37 доларів. За 3 місяці це вже 111. За півроку 222. Різниця суттєва.


одна сотка некондиции с Айбокса эту суттеву немного понизит :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:35

  cohan написав:
  Snower написав:Різниця між Приватом (2670) і, на приклад, Айбоксом (2707) 37 доларів. За 3 місяці це вже 111. За півроку 222. Різниця суттєва.


одна сотка некондиции с Айбокса эту суттеву немного понизит :mrgreen: :mrgreen:

да айбокс дал одну сотку которая светится в ультрафиолете и обменник ее не взял
J
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:37

валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
J
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:55

nekefer
Можна і через карту. Я через iban переслав на райф і приват. Прийшло за годину на кожен і відкрив відкрив 2 депо сидячи в дома
dr_likle
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 00:53

  J написав:валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
правильно! в Мегабанке конвертдепо не открываем.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 13.01.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:09

  ihorsic написав:Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
Пишу из мая'2023 : валюту Альянс отдаст нормально.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 13.01.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:15

Alien В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?
Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 29.07.22
Подякував: 40 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:Alien В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?
Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.
Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32686
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Faceless написав:Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більш

Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 29.07.22
Подякував: 40 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 612613614615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54655
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6643
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.