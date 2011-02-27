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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:35
да айбокс дал одну сотку которая светится в ультрафиолете и обменник ее не взял
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J
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:37
валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
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J
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Додано: Суб 11 лют, 2023 00:53
J написав:
валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
правильно! в Мегабанке конвертдепо не открываем.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 лют, 2023 01:09
ihorsic написав:
Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
Пишу из мая'2023 : валюту Альянс отдаст нормально.
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flysoulfly
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