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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:35

  cohan написав:
  Snower написав:Різниця між Приватом (2670) і, на приклад, Айбоксом (2707) 37 доларів. За 3 місяці це вже 111. За півроку 222. Різниця суттєва.


одна сотка некондиции с Айбокса эту суттеву немного понизит :mrgreen: :mrgreen:

да айбокс дал одну сотку которая светится в ультрафиолете и обменник ее не взял
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:37

валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 00:53

  J написав:валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
правильно! в Мегабанке конвертдепо не открываем.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:09

  ihorsic написав:Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
Пишу из мая'2023 : валюту Альянс отдаст нормально.
flysoulfly
 
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