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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:23
Andrey2512 вiдповiдаю якраз вiдповiдно тому що ви пишете. Загальновiдомо що бiльшiсть клiєнтiв привату - якi часто лiнуються, а тому для них нiчого кращого за приват нема - це специфiчна категорiя. Ну а якщо вони ще й хизуються своїми лiнощами, виставляючи на показ то що вони при цьому очiкують? На всенародне захоплення якi вони крутi?
Приват наразi займа 26 мiсце з 46 пропозицiй ринку конвертiв i 12 мiсце з 15 тих банкiв що пропонують цю послугу онлайн. Просто подивившись на цi цифри стає зрозумiло, що той хто користується Приватом або дуже багата людина, яка вже розмiстила кошти в поточному мiсяцi по 100k в попереднiх 20-22 банках, або справдi настiльки лiнива - що згодна втрачати доходи через власнi лiнощi. Ну а серед тих хто визнає лише один приват нiбито за зручнiсть - я можу зрозумiти ще пенсiонерiв та жителiв невеликих мiстечок де крiм привату та ощаду з банкiв нiкого нема. Але вони точно своїми лiнощами не хизуються. А з рештою "хвалькiв" про що можна вести мову?
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Alien
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:35
да айбокс дал одну сотку которая светится в ультрафиолете и обменник ее не взял
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J
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:37
валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:55
nekefer
Можна і через карту. Я через iban переслав на райф і приват. Прийшло за годину на кожен і відкрив відкрив 2 депо сидячи в дома
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dr_likle
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Додано: Суб 11 лют, 2023 00:53
J написав:
валютные вкладчики Мегабанка потеряли 20% своего депозита прошлым летом
правильно! в Мегабанке конвертдепо не открываем.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 лют, 2023 01:09
ihorsic написав:
Доброго дня! Хотілось би послухати карусельщиків з АЛЬЯНСУ. Як він віддає валюту? Чи варто з ним взагалі зв'язуватися?
Пишу из мая'2023 : валюту Альянс отдаст нормально.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:15
Alien В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?
Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:19
Дюрі-бачі написав:Alien В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?
Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.
Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більше
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Faceless
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:22
Faceless написав:
Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більш
Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
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Дюрі-бачі
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