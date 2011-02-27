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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 08:26
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більш
Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
Сенс мені через ПМ замовляє по дзвінку, якщо в "своє" відділення то часом можна день в день.
Моно - так, тут як з містом повезе, в мене Універсал поряд
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:16
Дюрі-бачі написав:
Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
Согласно Таблице, одинаковый курс примерно) Дешевый доллар только в мутных банках))
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Andrey2512
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