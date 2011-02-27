Додано: Суб 11 лют, 2023 09:30

Дюрі-бачі написав: Alien В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?

Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці. В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.

Дюрi-бачi, шановний - я перепрошую звичайно я забув згадати про специфiку Закарпаття. У вас там просто схоже якесь iнше королiвство. Тому про складнощi видачi валюти у вашому регiонi вже можна писати книжки. Напевне що для Ужгорода - приват може бути i унiкальним з точки зору замовлення. На жаль.Щодо решти неньки - то ситуацiя набагато краща. Я, перебуваючи бiльшу частину часу у мiстi, яке параша ще восени визнала частиною себе (хоча на щастя ближче нiж за 50 км до нього наблизитись так i не змогла), без проблем замовляв (це все реальнi кейси) так щоб забирати або в день закiнчення депо або максимум наступного робочого дня - на А-банк (з видачею вкладiв монi та власне а-банку), Альфу (сенс), Тас, ПУМБ, Альянс, Конкорд, Кредо, Раду, Райф (останнiй кажуть зкурвився втiм перевiрити зможу лише наступного мiсяця). А при спробi замовлення у Укргазi, Укрексiмi та Аккордi навiть отримував вiдповiдь на кшталт "замовлення не потрiбне - готiвка в наявностi". Розумiю що мiй досвiд нiколи вам не стане у пригодi i щиро бажаю нiкому нiколи не взнати "радощiв проживання" неподалiк вiд лiнiй фронту (позаминулої ночi 17 прильотiв с300 - останнi 3 дуже близько вiд мого дому), а вранцi ще 2 ракети поцiлили в районi ДнiпроГЕСу) - втiм хочу сказати ще раз ненька в нас велика - а тому регiони дуже рiзняться за умовами видачi конвертацiйних депо. Втiм переконаний що усе залежить ЛИШЕ вiд органiзацiї цих процесiв всерединi самих банкiв - вiд того чи мають вони бажання налагодити процес забезпечення готiвковою валютою власнi вiддiлення у тому чи iншому регiонi. Приклад мого мiста показав, що це цiлком здiйснена задача навiть для прифронтового регiону. На жаль такого бажання по Закарпаттю - нормалiзувати видачу валюти з конвертiв - у бiльшостi банкiв чомусь нема