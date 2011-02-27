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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 08:26
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Що Сенс, що Моно - ніяких проблем з замовленням не було. Були проблеми, коли світло вимикали, а генератори ще не поставили, не могли видати, і не більш
Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
Сенс мені через ПМ замовляє по дзвінку, якщо в "своє" відділення то часом можна день в день.
Моно - так, тут як з містом повезе, в мене Універсал поряд
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Faceless
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:16
Дюрі-бачі написав:
Сенс - 10 днів простою і 2 рази ходити: написати заяву та забрати
Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.
Согласно Таблице, одинаковый курс примерно) Дешевый доллар только в мутных банках))
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:30
Дюрі-бачі написав:Alien
В якому банку крім Привата є нормальне замовлення валюти для видачі щоб прийти у відділення і забрати?
Питання серйозне для мене. Я от перебираю банки і поки не можу знайти таких (відсіяв вже Моно, Газ, ПУМБ , А-банк, Сенс), про Райф та ТАС зможу сказати тільки через 2 місяці.
Дюрi-бачi, шановний - я перепрошую звичайно я забув згадати про специфiку Закарпаття. У вас там просто схоже якесь iнше королiвство. Тому про складнощi видачi валюти у вашому регiонi вже можна писати книжки. Напевне що для Ужгорода - приват може бути i унiкальним з точки зору замовлення. На жаль.
Щодо решти неньки - то ситуацiя набагато краща. Я, перебуваючи бiльшу частину часу у мiстi, яке параша ще восени визнала частиною себе (хоча на щастя ближче нiж за 50 км до нього наблизитись так i не змогла), без проблем замовляв (це все реальнi кейси) так щоб забирати або в день закiнчення депо або максимум наступного робочого дня - на А-банк (з видачею вкладiв монi та власне а-банку), Альфу (сенс), Тас, ПУМБ, Альянс, Конкорд, Кредо, Раду, Райф (останнiй кажуть зкурвився втiм перевiрити зможу лише наступного мiсяця). А при спробi замовлення у Укргазi, Укрексiмi та Аккордi навiть отримував вiдповiдь на кшталт "замовлення не потрiбне - готiвка в наявностi". Розумiю що мiй досвiд нiколи вам не стане у пригодi i щиро бажаю нiкому нiколи не взнати "радощiв проживання" неподалiк вiд лiнiй фронту (позаминулої ночi 17 прильотiв с300 - останнi 3 дуже близько вiд мого дому), а вранцi ще 2 ракети поцiлили в районi ДнiпроГЕСу) - втiм хочу сказати ще раз ненька в нас велика - а тому регiони дуже рiзняться за умовами видачi конвертацiйних депо. Втiм переконаний що усе залежить ЛИШЕ вiд органiзацiї цих процесiв всерединi самих банкiв - вiд того чи мають вони бажання налагодити процес забезпечення готiвковою валютою власнi вiддiлення у тому чи iншому регiонi. Приклад мого мiста показав, що це цiлком здiйснена задача навiть для прифронтового регiону. На жаль такого бажання по Закарпаттю - нормалiзувати видачу валюти з конвертiв - у бiльшостi банкiв чомусь нема
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Alien
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:36
Faceless написав:
Сенс мені через ПМ замовляє по дзвінку, якщо в "своє" відділення то часом можна день в день.
те що ваш ПМ дозволяє вам це робити це не означає що це система і це доступно всім.
а система доступна всім - це чекати 10 робочих днів після того як завершиться депо.
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mephala
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:48
Alien написав:
евне що для Ужгорода - приват може бути i унiкальним з точки зору замовлення.
Не знаю щодо унікальності, адже перевірив не всі банки. Можливо з Авалем буде протилежна ситуація: в Закарпатті нормально віддає (за досвідом друзів), а в прифронтових районах - погано.
Щодо Привату то він як деякий еталон, який працює по всій Україні +/- однаково задовільно.
А щодо курсу то для мене різниця менше 1% абсолютно несуттєва, тобто суттєво відрізняється хіба перша трійка банків в таблиц. А половина таблиці орієнтується по курсу саме на Приват.
Alien написав:
замовлення не потрiбне
Ну от і я в Газі, Сенсі, Моно забрав без замовлення, але це просто повезло, що в конкретний момент часу валюта була в тому відділенні, де був я.
А замовлення - це гарантія, що валюта буде тоді, коли ти прийдеш у відділення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 11 лют, 2023 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:03
to Дюрі-бачі
тас был и есть активный игрок на наличном валютном рынке (в обе стороны), в одессе у меня было всегда ок. к примеру по пятнице разрыв в приеме между оптом и тасом 0,65%
демагогию тут развели про приват, вставлю 5коп
я заносил в изи на конверт (клиентом стал аккурат перед 24.02) кред лимит был 0 и так остался, то что кредитуют реклама для новеньких, а вот занес в приват сразу 40% лтв налили, не факт что не заберут потом, но сейчас для меня выгоднее прокачать кредитный профиль, чем отнести в укрбудинвест и получить только лучший курс. если есть варианты где лучше, подскажите
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alexanderbukin93
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:08
А що з ПУМБою не так?
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ihorsic
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:15
alexanderbukin93 Банки бувають різні. Моно мені максимальний ліміт в 100к надав ще до депозиту. А попри те, що в Сенсі лежить на 5 років депозит на 6к $ - ліміт як обнулили на початку війни, так і не дають.
Приват не змінював ліміт вже років з 10. Як було 75к, так і залишається не зважаючи на війну, депозити, зарплату ...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:22
ihorsic написав:
А що з ПУМБою не так?
Дістав їх фінмон. Вже 2 за війну попадав під нього. Це єдиний банк де взагалі попадав під фінмон.
Як сказав менеджер: буду попадати після занесення кожних 400к готівки. В них ліміти якось не щомісяця обнуляются.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:45
Дюрі-бачі написав: ihorsic написав:
А що з ПУМБою не так?
Дістав їх фінмон. Вже 2 за війну попадав під нього. Це єдиний банк де взагалі попадав під фінмон.
Як сказав менеджер: буду попадати після занесення кожних 400к готівки. В них ліміти якось не щомісяця обнуляются.
і скільки днів вас там морозили ?
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