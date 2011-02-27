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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 10:53
J написав:
і скільки днів вас там морозили ?
Перший раз надав ОК-7 з пенсійного, буквально за кілька годин розблокували. Другий раз ОК-7 їм не сподобалась, дав витяг із рахунку ФОП, все зяйняло дня 3.
Третій раз не хочу йти до них.
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