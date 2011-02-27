Перший раз надав ОК-7 з пенсійного, буквально за кілька годин розблокували. Другий раз ОК-7 їм не сподобалась, дав витяг із рахунку ФОП, все зяйняло дня 3.
Третій раз не хочу йти до них.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 11 лют, 2023 11:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І на якій сумі затормозили? Я сподіваюсь три рази крутнути щоб до 400к не добігло.
Додано: Суб 11 лют, 2023 11:36
ihorsic Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:08
Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
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