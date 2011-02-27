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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J написав:і скільки днів вас там морозили ?

Перший раз надав ОК-7 з пенсійного, буквально за кілька годин розблокували. Другий раз ОК-7 їм не сподобалась, дав витяг із рахунку ФОП, все зяйняло дня 3.
Третій раз не хочу йти до них.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І на якій сумі затормозили? Я сподіваюсь три рази крутнути щоб до 400к не добігло.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:36

ihorsic Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:08

Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
Игорь Алексеевич
 
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