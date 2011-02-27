Перший раз надав ОК-7 з пенсійного, буквально за кілька годин розблокували. Другий раз ОК-7 їм не сподобалась, дав витяг із рахунку ФОП, все зяйняло дня 3.
Третій раз не хочу йти до них.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 10:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 11 лют, 2023 11:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І на якій сумі затормозили? Я сподіваюсь три рази крутнути щоб до 400к не добігло.
Додано: Суб 11 лют, 2023 11:36
ihorsic Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:08
Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:22
тобто в Сенсі офіційно готівковий долар повертається через 10 днів після закінчення конвертдепо?
але персональний менеджер сенсу може виконати виплату готівкового долара в день повернення конвертдепо?
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:35
станом на сьогоднi ще нi але вiдповiднi змiни набувають чинностi уже в наступний четвер - тому з 16 лютого це буде офiцiйна позицiя банку.
Наразi дiє редакцiя ДКБО яка нiбито вимагає замовляти кошти за 5 днiв - але рiзнi вiддiлення трактують це по рiзному - в тому числi декому вдається замовляти готiвку без наявностi коштiв на картцi (тобто до закiнчення депозиту)
по вiдгукам на форумi бачу що персмени не завжди йдуть назустрiч у цьому питаннi - але досвiд - мiй власний та ще кiлькох форумчан - доводить що персмени мають можливiсть видавати валюти без врахування цих обмежень ДКБО
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
3-х місячний валютний депозит в приваті зараз відкрити можна?
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:42
Народ пока надумает в какой банк вложить свои монеты, то закончится и Акция)
Уже пошли на третий круг, а кто то только думает и задаёт вопросы на которые давно уже ответили...Типа подскажите надёжный банк....
Любой банк надёжный, НО на СЕГОДНЯ, а на завтра даже Ощад и Приват могут отказать выдавать...
Ничего нет в мире надёжного. Максимум могут дать ГАРАНТИЮ на сегодня и то в данную минуту. Уже через 1мин, 01сек. может всё изменится кардинально..
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:53
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:58
Пускай и дальше думают. Чем меньше народу на каруселе, тем лучше для нас. Сам уже третий круг наворачиваю.
Народ, не открывайте конвертдепо, а то его не вернут, обложат налогами и будут спрашивать от куда у вас деньги
|