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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J написав:і скільки днів вас там морозили ?

Перший раз надав ОК-7 з пенсійного, буквально за кілька годин розблокували. Другий раз ОК-7 їм не сподобалась, дав витяг із рахунку ФОП, все зяйняло дня 3.
Третій раз не хочу йти до них.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І на якій сумі затормозили? Я сподіваюсь три рази крутнути щоб до 400к не добігло.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:36

ihorsic Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:08

Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:22

  Alien написав:
  koteykin написав:
  Дюрі-бачі написав:koteykin

4) Теоретично найбільш надійні системні банки, але є нюанс із Сенсом (Альфою). І ще Моно має свої відділення тільки в кількох містах.

Дякую за відповідь!
А якій нюанс із Сенсом?

Банк в дкбо записав необхiдність письмового замовлення готівки за 10 робочих днів до її отримання при цьому кошти мають бути на момент замовлення на поточному чи картковому рахунку. Декому персмени допомогають уникати втрат часу в такій ситуації, але не в усіх є персмени і не всі персмени йдуть назустріч клієнтам в цьому питанні.


тобто в Сенсі офіційно готівковий долар повертається через 10 днів після закінчення конвертдепо?

але персональний менеджер сенсу може виконати виплату готівкового долара в день повернення конвертдепо?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:35

  [Fin501] написав:
тобто в Сенсі офіційно готівковий долар повертається через 10 днів?

станом на сьогоднi ще нi але вiдповiднi змiни набувають чинностi уже в наступний четвер - тому з 16 лютого це буде офiцiйна позицiя банку.
Наразi дiє редакцiя ДКБО яка нiбито вимагає замовляти кошти за 5 днiв - але рiзнi вiддiлення трактують це по рiзному - в тому числi декому вдається замовляти готiвку без наявностi коштiв на картцi (тобто до закiнчення депозиту)
  [Fin501] написав:але персональний менеджер сенсу може виконати виплату готівкового долара в день повернення конвертдепо?

по вiдгукам на форумi бачу що персмени не завжди йдуть назустрiч у цьому питаннi - але досвiд - мiй власний та ще кiлькох форумчан - доводить що персмени мають можливiсть видавати валюти без врахування цих обмежень ДКБО
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

3-х місячний валютний депозит в приваті зараз відкрити можна?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:42

Народ пока надумает в какой банк вложить свои монеты, то закончится и Акция)
Уже пошли на третий круг, а кто то только думает и задаёт вопросы на которые давно уже ответили...Типа подскажите надёжный банк....
Любой банк надёжный, НО на СЕГОДНЯ, а на завтра даже Ощад и Приват могут отказать выдавать...
Ничего нет в мире надёжного. Максимум могут дать ГАРАНТИЮ на сегодня и то в данную минуту. Уже через 1мин, 01сек. может всё изменится кардинально..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:53

  Yuri_61 написав:3-х місячний валютний депозит в приваті зараз відкрити можна?

Можна,курс 37,4532
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:58

  Игорь Алексеевич написав:Народ пока надумает в какой банк вложить свои монеты, то закончится и Акция)
Уже пошли на третий круг, а кто то только думает и задаёт вопросы на которые давно уже ответили...Типа подскажите надёжный банк....
Любой банк надёжный, НО на СЕГОДНЯ, а на завтра даже Ощад и Приват могут отказать выдавать...
Ничего нет в мире надёжного. Максимум могут дать ГАРАНТИЮ на сегодня и то в данную минуту. Уже через 1мин, 01сек. может всё изменится кардинально..

Пускай и дальше думают. Чем меньше народу на каруселе, тем лучше для нас. Сам уже третий круг наворачиваю.
Народ, не открывайте конвертдепо, а то его не вернут, обложат налогами и будут спрашивать от куда у вас деньги :D
deneg net
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