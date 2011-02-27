Додано: Суб 11 лют, 2023 17:07

Yuri_61 написав: Що за байда це така? Що за байда це така?

Ви вже вдруге пишете про цю ситауцiю i менi чомусь здається що вона стала можливо або тому що ви не уважно слухали, що вам казали, або просто не розумiли сказаного. Так буває коли глибоко не володiєш тематикою питання.Також допускаю що можливо вам не вдалось донести до працiвника банку що ви конкретно хочете, а тому вiн вам розказував про схожий але дещо iнший банкiвський продукт.Припущення що банкiвський працiвник намагався вас просто обманути а тому давав недостовiрну iнформацiю - я вважаю малоймовiвним. Чому? Мабуть тому що нетривалий час спостерiгаючи вашi дописи на форумi менi здалось що ви не завжди правильно сприймаєте достовiрну iнформацiю з питань якi задаєте. Ви залишаєтесь "на своїй хвилi" i не змiнюєте свою точку зору навiть якщо вам пишуть доволi аргументованi докази.Щодо "конвертацiйних" депо в приватi (щоб уникнути непорозумiнь з вашого боку розписую - мова про можливiсть 1 фiзичнiй особi обмiняти до 100000 грн. в обному банку протягом календарного мiсяця на долари чи євро з обов'язковим розмiщенням їх в цьому банку на депо вiд 3 мiсяцiв та отриманням пiсля закiнчення депо коштiв у валютi) - то про них у цiй гiлцi написано бiльше нiж удосталь. I ознайомившись з досвiдом форумчан питань, якi ви ставите (тут чи у вiддiленнi привату), а також сумнiвiв, якi ви висловлюєте не повинно виникати в принципi.